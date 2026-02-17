مديرية الموارد المائية في حمص تواصل عمليات تنظيف المجاري المائية وقنوات الري الرئيسية

وزير المالية: معرض دمشق الدولي يعيد سوريا إلى خارطة التجارة العالمية
فرع مكافحة المخدرات في درعا يضبط 118 كغ من الحشيش المخدر في ريف المحافظة الشرقي
محافظ حلب يتفقد سير العمل في عدة مشاريع خدمية بقطاع قاضي عسكر
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية حول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق عن حالات خطف الساحل
مديرية صحة حلب تكرّم الكوادر الطبية المشاركة في مشروع “عودة للحياة”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى