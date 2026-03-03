من مراسم تشييع قائد الفرقة 54 في الجيش العربي السوري العميد حسين عبدالله العبيد في مدينة حماة

شهادات لأهالي الأحياء الجنوبية في حمص حول سرعة استجابة قوى الأمن الداخلي بعد جريمة زيدل
دخول 4 ناقلات تحمل مشتقات نفطية إلى السويداء
خلال وقفة تضامنية.. أهالي حلب يؤكدون تمسكهم بالوحدة الوطنية وتقديرهم للحكومة السورية الجديدة
إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط مخالفات صحية في أسواق مدينة بصرى الشام
بدء أعمال تعبيد الطريق الرئيسي الواصل بين مدينتي دوما وحرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى