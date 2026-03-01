نقص مادة الغاز يرفع ساعات انتظار أهالي حلب أمام مراكز التوزيع

“استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي” ندوة ضمن مؤتمر دمشق الدولي لطب الأسنان
الدفاع المدني السوري يواصل إخماد الحرائق في جبال وغابات ريف اللاذقية الشمالي
مشفى حلب الجامعي يضع جهاز الطبقي المحوري بالخدمة لتعزيز قدراته التشخيصية
مشاهد جوية للعرض الذي نظمته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في إدلب احتفالاً بذكرى التحرير
وفد من الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي يزور معرة النعمان في ريف إدلب
