صندوق حياة للتمويل الأصغر يفتتح فرعه في حلب لدعم إقامة المشاريع الصغيرة

حلب-سانا

افتتح صندوق حياة للتمويل الأصغر اليوم الأربعاء، مكتبه الجديد في مدينة حلب، بالتزامن مع إطلاق هويته البصرية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره وتوسيع نطاق خدماته المالية، وذلك في صالة الفضية بمنطقة الحمدانية، بحضور شخصيات رسمية، وممثلين عن عدد من المنظمات والمؤسسات الشريكة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح معاون مدير هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مصطفى هلال، أن إطلاق صندوق حياة في حلب يمثل خطوة مهمة لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

وبيّن هلال، أن الصندوق يتميز بمرونة عالية في تمويل المشاريع، كونه يتعامل مع رؤوس أموال صغيرة نسبياً، ما يسهم في تمكين شريحة واسعة من المستفيدين، متوقعاً أن يحقق الصندوق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لصندوق حياة محمد البهاء، أن الصندوق يعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 10 أعوام، حيث سبق له العمل في مناطق ريف حلب الغربي والشرقي، إضافة إلى معرة النعمان في إدلب.

وأشار البهاء إلى أن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في تنمية المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الجزئي، بما يسهم في تمكين المستفيدين من تأمين احتياجاتهم الأساسية من معيشة وتعليم وصحة، وصولاً إلى دعم التعافي الاقتصادي على مستوى أوسع.

وحول آلية التسجيل، أوضح البهاء أن الصندوق يعتمد على فريق من خبراء التمويل، إضافة إلى قنوات تواصل عبر تطبيق “واتساب” ومنصات التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن إجراءات التمويل تشمل الكشف الميداني، وإعداد دراسة جدوى للمشروع، ليتم بعدها اتخاذ قرار التمويل بصيغة مرابحة الأمر بالشراء، مع اعتماد نظام السداد على أقساط شهرية وفق آلية التمويل الدوار، بما يضمن توسيع دائرة المستفيدين وتعزيز الأثر التنموي للمشاريع.

وتأسس صندوق حياة للتمويل الأصغر (Hayat Fund) كمؤسسة تنموية عام 2014، تستهدف إعادة تحريك الاقتصاد ودعم المشاريع متناهية الصغر في شمال غرب سوريا، عبر عملية تمويل مالي، ما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.