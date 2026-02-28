منفذ جرابلس الحدودي يشهد نمواً تجارياً متزايداً مع استمرار عبور عشرات الشاحنات يومياً

ندوة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بصرى الشام
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق مؤتمر “سكريبت” لصنّاع المحتوى في حلب
كلمة وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد نضال الشعار خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
تصوير جوي للعرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة طرطوس بمناسبة الذكرى النصر والتحرير
إزالة إشغالات الأرصفة والبسطات المخالفة من الشوارع الرئيسية لمدينة الباب في حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى