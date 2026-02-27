مسير جبلي استكشافي إلى قمة تشالما في منطقة كسب بريف اللاذقية

من طفل لاجئ في النمسا إلى رمز للأمل والتعليم والعمل
قوات الجيش العربي السوري تنتشر على الحدود الغربية للجمهورية العربية السورية
وفد من مديرية الحج السورية يتفقد أماكن الحجاج السوريين المؤقتة في مشاعر منى
بنك الدم بحماة يستقبل المتبرعين لتقديم الدعم لمصابي قوات وزارة الدفاع وأفراد الأمن
نقص المقاعد الدراسية في مدرسة سلطان باشا الأطرش يزيد أعباء الكادر التعليمي والطلاب
