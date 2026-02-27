إعادة افتتاح مسجد النور ببلدة صيدا في ريف درعا الشرقي بعد تأهيله
“سؤال وجواب” برنامج في جامع النور بالرقة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان
إفطار جماعي في مدينة دوما بريف دمشق لنحو 800 صائم
مسير جبلي استكشافي إلى قمة تشالما في منطقة كسب بريف اللاذقية
“نسمات رمضانية” أمسية إنشادية في حمص احتفاءً بشهر رمضان المبارك
تصريح وزير الإعلام لـ سانا حول زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى أنقرة
بين الركام والذكريات.. أبو مازن عاد إلى حي جوبر يستذكر “روح رمضان” في منزله المدمر
مشاهد للسوق الشعبي في مدينة التبني غرب دير الزور خلال شهر رمضان المبارك
