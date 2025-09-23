افتتاح فندق “ديونز بوتيك” في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق

جهود حثيثة تبذلها الحكومة السورية لإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية التي دمرها النظام البائد
خطاب وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جولة رقابية لفريق من مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على معمل يونيفارما للصناعات الدوائية
انطلاق فعاليات مهرجان لافينيا للتسوق في بلدة كفر بطنا بريف دمشق
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق
