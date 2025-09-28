توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم دورة تدريبية للمدرسين في منبج

حملة “النظافة ثقافة” تبدأ في اللاذقية بحضور المحافظ محمد عثمان ومشاركة عدد من الفرق الت
محردة.. جوهرة في ريف حماة تشدو بأغاني الجمال
نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا يطلع على واقع محطات مياه سيجر والعرشاني بريف إدلب
لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تنهي أعمالها
إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي في بلدة زملكا بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى