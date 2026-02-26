أجواء رمضانية في دمشق وأسواقها

تصريح وزير الصحة مصعب العلي لـ سانا بعد جولته في حي الأشرفية بحلب اليوم
متطوعون وناشطون من منظمة “البيت السوري” في بلجيكا يشاركون في معرض “سلطان الأشهر”
سوق الجزماتية في دمشق.. وجهة الباحثين عن الأجواء الرمضانية المميزة
لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالهوية البصرية الجديدة
