لقاءات الوفد السوري في ختام اليوم الرابع من أعمال الدورة الـ 35 للجنة منع الجريمة في فيينا

اختتام بطولة رمضان لكرة القدم للصالات في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق
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كرنفال “بيت بيوت” في اللاذقية يستعرض تراث سبع محافظات سورية
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