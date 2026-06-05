لقاءات الوفد السوري في ختام اليوم الرابع من أعمال الدورة الـ 35 للجنة منع الجريمة في فيينا
بعد افتتاحه من قبل الرئيس أحمد الشرع.. مشاهد لحركة المرور على جسر الرستن الاستراتيجي في حمص
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء
وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع الرئيس الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
محافظ حلب يتابع في إعزاز واقع الخدمات وسبل معالجة التحديات فيها
دائرة زراعة القطيفة تنظم فعالية لقطاف الوردة الشامية وتقطيرها في بلدة معلولا بريف دمشق
بهدف تحسين حركة السير.. إعادة تأهيل طريق حيوي يربط تلبيسة في ريف حمص بالمناطق المجاورة
تربية حلب: أكثر من 79 ألف طالب تقدّموا اليوم لامتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
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