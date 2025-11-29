حملة “بنش كُرمى لعيونك” في ريف إدلب تختتم فعالياتها بجمع أربعة ملايين دولار

أهالي سراقب في ريف إدلب يرحبون بالرئيس الشرع أثناء زيارته لمدينتهم
مسؤول العلاقات العامة في حملة “السويداء منا وفينا” يتحدث عن أهمية الحملة وأولوياتها وأهدافها
دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة
وصول عدد من جرحى الجيش وقوى الأمن العام وذوي الشهداء القادمين على نفقة الرئاسة السورية إلى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
الفرق المختصة تقوم بعمليات البحث وانتشال العالقين من تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في حي الرمل الجنوبي باللاذقية
