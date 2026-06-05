وصول أول رحلة للحجاج إلى مطار حلب الدولي وسط أجواء من الفرح والاستقبال ‏الحافل

حلب-سانا

وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الخميس أول رحلة تقل أكثر من 120 من حجاج بيت الله الحرام ‏القادمين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، وسط أجواء من الفرح والابتهاج ‏ولقاءات مؤثرة جمعت الحجاج بذويهم الذين احتشدوا لاستقبالهم‎.‎

وعبّر عدد من الحجاج عن سعادتهم بإتمام مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن، ‏مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة خلال الرحلة والتنظيم الذي رافق أداء المناسك، إضافة ‏إلى التسهيلات المقدمة في مطار حلب الدولي عند وصولهم‎.‎

وأوضح رئيس حملة العوف للحج والعمرة عبد الله العوف لـ مراسل سانا، أن الرحلة ‏اتسمت بأجواء إيمانية وروحانية مميزة، مبيناً أن الحجاج أبدوا تعاوناً كبيراً وتحملوا مشقة ‏الزحام بروح عالية، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة كانت جيدة، ‏وأن عودتهم إلى سوريا عبر مطار حلب ترافقت مع استقبال وتنظيم متميزين‎.‎

بدورها، أشادت الحاجة نجلاء حمامي بحسن التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج، كما ‏أثنت على الجهود المبذولة في مطار حلب الدولي لاستقبال القادمين وتسهيل إجراءاتهم‎.‎

وأكد عدد من الحجاج، بينهم منال شيخو ومحمد برادعي وسمر نيفاوي، أن رحلة الحج ‏كانت تجربة إيمانية استثنائية، معربين عن فرحتهم بالعودة إلى الوطن ولقاء أفراد أسرهم ‏بعد أداء الركن الخامس من أركان الإسلام‎.‎

وأشار الحاج محمد برادعي إلى أن الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام كانت متميزة، ولا ‏سيما في مشعر عرفات، معرباً عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى مدينة حلب والاستقبال ‏الذي حظي به الحجاج في المطار‎.‎

كما عبّر الحجاج إبراهيم كيتوع ومحمد جاموس عن امتنانهم للأجواء التنظيمية والخدمات ‏التي رافقت رحلتهم، مؤكدين أن العودة إلى سوريا بعد أداء فريضة الحج شكّلت لحظة ‏مؤثرة ومفعمة بالمشاعر، ولا سيما مع استقبال الأهل والأقارب لهم في مطار حلب ‏الدولي‎.‎

وشهدت صالة الوصول في المطار أجواء احتفالية عفوية، حيث ارتفعت عبارات ‏الترحيب والدعاء للحجاج بالقبول، فيما عبّر القادمون عن سعادتهم بإتمام مناسك الحج ‏والعودة سالمين إلى وطنهم وأسرهم‎.‎