وصول أول رحلة للحجاج إلى مطار حلب الدولي وسط أجواء من الفرح والاستقبال ‏الحافل

حلب-سانا
وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الخميس أول رحلة تقل أكثر من 120 من حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، وسط أجواء من الفرح والابتهاج ولقاءات مؤثرة جمعت الحجاج بذويهم الذين احتشدوا لاستقبالهم.
وعبّر عدد من الحجاج عن سعادتهم بإتمام مناسك الحج والعودة إلى أرض الوطن، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة خلال الرحلة والتنظيم الذي رافق أداء المناسك، إضافة إلى التسهيلات المقدمة في مطار حلب الدولي عند وصولهم.
وأوضح رئيس حملة العوف للحج والعمرة عبد الله العوف لـ مراسل سانا، أن الرحلة اتسمت بأجواء إيمانية وروحانية مميزة، مبيناً أن الحجاج أبدوا تعاوناً كبيراً وتحملوا مشقة الزحام بروح عالية، مشيراً إلى أن الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة كانت جيدة، وأن عودتهم إلى سوريا عبر مطار حلب ترافقت مع استقبال وتنظيم متميزين.
بدورها، أشادت الحاجة نجلاء حمامي بحسن التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج، كما أثنت على الجهود المبذولة في مطار حلب الدولي لاستقبال القادمين وتسهيل إجراءاتهم.
وأكد عدد من الحجاج، بينهم منال شيخو ومحمد برادعي وسمر نيفاوي، أن رحلة الحج كانت تجربة إيمانية استثنائية، معربين عن فرحتهم بالعودة إلى الوطن ولقاء أفراد أسرهم بعد أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
وأشار الحاج محمد برادعي إلى أن الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام كانت متميزة، ولا سيما في مشعر عرفات، معرباً عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى مدينة حلب والاستقبال الذي حظي به الحجاج في المطار.
كما عبّر الحجاج إبراهيم كيتوع ومحمد جاموس عن امتنانهم للأجواء التنظيمية والخدمات التي رافقت رحلتهم، مؤكدين أن العودة إلى سوريا بعد أداء فريضة الحج شكّلت لحظة مؤثرة ومفعمة بالمشاعر، ولا سيما مع استقبال الأهل والأقارب لهم في مطار حلب الدولي.
وشهدت صالة الوصول في المطار أجواء احتفالية عفوية، حيث ارتفعت عبارات الترحيب والدعاء للحجاج بالقبول، فيما عبّر القادمون عن سعادتهم بإتمام مناسك الحج والعودة سالمين إلى وطنهم وأسرهم.