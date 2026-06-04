دائرة زراعة القطيفة تنظم فعالية لقطاف الوردة الشامية وتقطيرها في بلدة معلولا بريف دمشق
بهدف تحسين حركة السير.. إعادة تأهيل طريق حيوي يربط تلبيسة في ريف حمص بالمناطق المجاورة
تربية حلب: أكثر من 79 ألف طالب تقدّموا اليوم لامتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
ورشة عمل حول السلامة الرقمية وحماية البيانات وأمن المعلومات في درعا
اختتام دورة تدريبية في مشفى ابن الوليد بحمص حول الاستجابة السريعة والإنعاش
حملة تنظيف لحديقة متحف طرطوس الوطني استعداداً لاستقبال الزوار وتزامناً مع انطلاق موسم السياحة
قافلة مساعدات إماراتية من مؤسسة عبد القادر سنكري تصل دير الزور دعماً للمتضررين من فيضان الفرات
محافظة اللاذقية تطلق حملة إنسانية لدعم المتضررين في دير الزور جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات
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