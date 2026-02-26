عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات

الكتلة الثالثة في محافظة حلب تعقد اجتماعها الأول مع ناشطي الأحياء الشرقية لتعزيز التواصل
وفد من الخارجية و عدد من السفراء العرب يقدمون واجب العزاء لذوي شهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
تدمير البنية التحتية يعيق عودة النازحين.. حي القابون في دمشق أنموذجاً
وزير المالية: نأمل أن تكون وكالة سانا المصدر الأول للخبر في سوريا
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان يتفقدان بؤر النيران
