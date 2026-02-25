وفد أوكراني يطلع على حجم الدمار والتخريب في حي جوبر بدمشق

شركة كهرباء إدلب تقوم بتركيب محطة تحويل نقالة لتأمين التيار الكهربائي لمدينة سراقب وما
انطلاق معرض جيل التمكين في الثانوية المهنية بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
فريق الفتوة يحقق فوزاً ثميناً على ضيفه الشعلة في مباريات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم
لقاء سانا مع الطفل فواز ابن الشهيد نعيم رحمة الذي افتتح التبرعات في حملة “رنكوس بتستاهل”
التحضير لحملة “فزعة أهل الشام وفاءً لأهل العز” في دمشق وريفها لمساندة متضرري فيضانات ريف إدل
