صناعة الأطراف الصناعية حاضرة في الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي

قافلة مساعدات جديدة تصل إلى جسر بلدة نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء عبر ممر بصرى ال
مبادرة لتوزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من الحرائق في سهل الغاب بريف حماة الغربي
الرئيس الشرع: منذ لحظة التحرير جعلت سوريا الجديدة أولويتها في الاستقرار الأمني
لقاء وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار مع عدد من رجال الأعمال السوريين في إسطنبول
استئناف عمل ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة من عصابات الهجري المتمر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى