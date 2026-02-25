إطلاق تجريبي لعيادة أمراض القلب لدى الأطفال في المشفى الجامعي بحمص

من ساحة الأمويين بدمشق.. عناصر شرطة المرور يعبرون عن فرحتهم بانتصار الثورة في ذكراها الرابعة عشرة
40 شركة محلية في مهرجان “أسواق طرطوس” تشكيلة واسعة وتخفيضات تصل حتى 35 بالمئة
“وعيك حياة.. لنجري معاً” سباق للجري من مدينة الجلاء إلى ساحة الأمويين بدمشق
“ذاكرة اعتقال” عرض مسرحي في إدلب يُجسد معاناة المعتقلين في سجون النظام البائد
تصريح صحفي للرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط في حقل العمر النفطي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى