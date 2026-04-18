ميونخ-سانا

نظمت تنسيقيات الثورة السورية في أوروبا بالتعاون مع البيت السوري في ألمانيا فعالية في ميونخ لإحياء ذكرى مجزرة الساعة في حمص التي ارتكبها النظام البائد، بحضور القنصل العام للجمهورية العربية السورية في بون ملهم الخن، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية السورية في المهجر.

وتضمنت الفعالية كلمات وشهادات حية استعرضت تفاصيل المجزرة وما رافقها من انتهاكات، إلى جانب التأكيد على استمرار العمل من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، وتجديد العهد على مواصلة الطريق الذي بدأه السوريون منذ انطلاق ثورتهم.

وشارك في الفعالية القائم بأعمال السفارة السورية في برلين براء شكري عبر كلمة مسجلة، نوه فيها بجهود القائمين على تنظيم الفعالية وبدور الجالية السورية في إحياء هذه المناسبات والحفاظ على الذاكرة الوطنية.