المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 18 من أيار 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: “كيف تذاكر بذكاء وتتغلب على توتر الامتحانات”، تلقيها الأستاذة سنا زبيدة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان: “أُسس الخطاب الجامع لمواجهة الطائفية”، للأستاذ مطيع البطين، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – ملتقى الأدباء الشباب الشهري، بإدارة: الأستاذ عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3.30 عصراً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المترجم باندا ضد الفضائيين، والمدبلج فندق ترانسلفانيا، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – ندوة بعنوان: “المعاهد الشرعية مصانع الأبطال – دور المعاهد الشرعية في بناء الإنسان”، بإشراف الدكتورين فرحات الكسم وحمزة الحمزاوي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – أمسية قصصية شعرية بعنوان: “التماهي بين القصة والشعر الملتزم”، يشارك فيها القاصة عايدة عقلة والشاعران محمود مفلح ومحمد ضحاك، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

7 – ورشة بعنوان: “التحرر من الأكل العاطفي –  خطوة بخطوة”، بإشراف خبيرة التغذية الدكتورة فخرية برمدا، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5.30 مساءً.

8 – دورة تقوية امتحانية مجانية بمادة الرياضيات (قسم الهندسة)، لطلاب شهادة التعليم الأساسي، تقدمها الأستاذة ازدهار الزين، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5.30 مساءً.

9 – عرض مسرحية “الليلة التي سبقت الغابات”، في القاعة متعددة الاستعمالات، بدار الأوبرا، الساعة الـ 6 مساءً.

10 – افتتاح معرض مقامات الشكل واللون، للفنان معتز العمري، في صالة عشتار بالعدوي خلف مشفى دار الشفاء، الساعة الـ 6 مساءً.

11- عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً..

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان: “البعد الإنساني في مهنة التمريض وأثره على الشفاء”، تقدمها الممرضة خنساء جاموس، في المركز الثقافي بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

حمص:

1 – حفل افتتاح معرض للفن التشكيلي، بمشاركة الفنانين التشكيليين: روان نجم وساندي ناصر وسيدرا إبراهيم وزينب محمد وراما نصر، بالنافذة الثقافية في فاحل، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – تدريب متخصص موجه للطلاب الجامعيين بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال إدارة الكوارث وآليات الاستجابة الفعالة للطوارئ، في المجمع الثقافي بالشماس، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – العرض المسرحي “بورتريه”، تأليف وإخراج محمد الشعراني، في قصر الثقافة بحمص، في ثاني أيام المهرجان المسرحي، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1 – أصبوحة شعرية بعنوان، “تقاسيم في حضرة الراهن”، يقدمها الشاعران بسام حمودة وأحمد محمود حسن، في المركز الثقافي بالقمصية، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

2 – مهرجان القصة القصيرة جداً، بمشاركة سبعة من الأدباء والأديبات، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

1 – ملتقى القصة القصيرة بعنوان: “محارات ولآلىء”، في مقر اتحاد الكتاب العرب جانب حديقة الأماكن، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – أمسية بعنوان “حكواتي عن العادات القديمة”، وفقرة موسيقية، يقدمها مازن غزول والنادي الموسيقي مع حسن الطحان، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان: “معايير ومعوقات التفكير”، للمحامي خليل المنصور، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 2 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان: “آثارنا ثروة وطنية”، للأستاذ الدكتور: فاروق إسماعيل، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

أمسية حوارية بعنوان: “الأسرة العربية في مواجهة التحديات”، للباحثة نجلاء النايف، في مقر اتحاد الكتاب العرب بمساكن غازي عياش في مدينة دير الزور، الساعة الـ 8 مساءً.

