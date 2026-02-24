توزيع مساعدات إنسانية على الأهالي المقيمين في قرية صما بريف السويداء الغربي

استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق.. لتأمين الاحتفال بذكرى النصر والتحرير
عودة الطلاب والمعلمين للمدارس في مدينة حلب بعد تحريرها
كلمة الشيخ والداعية أبو عبد الرحمن المتوكل في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
“الاعتراف الأكاديمي حق مشروع”.. مؤتمر لطلاب الجامعات التركية في مدينة الباب بريف حلب
افتتاح مركز للدفاع المدني في ربيعة بريف اللاذقية لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ والحرائق
