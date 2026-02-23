مربو النحل في اللاذقية يستبشرون بموسم واعد مع تحسن المراعي الطبيعية

بمشاركة أكثر من 75 شركة محلية في انطلاق فعاليات مهرجان النصر والعيد بمدينة الزبداني في ريف دمشق
مشاهد جوية لبلدة الباغوز الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي
الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا تعقد في باريس مع عدد من عائلات المفقودين المقيمين في فرنسا
كرنفال في بلدة الحواش بريف حمص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
بازارات الميلاد ورأس السنة، مساحة لعرض منتجات يعود ريعها للمحتاجين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى