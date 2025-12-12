“أيام التحرير” وثيقة بصرية تصور ملحمة تحرير سوريا في المكتبة الوطنية بدمشق

توافد عدد من الوزراء وشخصيات اجتماعية ودينية للمشاركة في حفل إطلاق حملة الوفاء لإدلب
افتتاح مركز “روابط” في معرة مصرين بريف إدلب لتأهيل الأطفال المصابين بمتلازمة داون
مشاركات سعودية متنوعة في معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة
تحضيرات مديرية صحة القنيطرة لحملة تعزيز اللقاح الروتيني للأطفال التي ستنطلق في 12 تشرين الأول
مسير”في قلوبنا” الذي نفذه نحو 600 طالب وطالبة يحملون الشموع والورود
