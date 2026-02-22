توزيع مساعدات غذائية على الوافدين من السويداء في المليحة الشرقية والغربية بدرعا

مشاهد من الجو للبيوت البلاستيكية في ريف طرطوس
وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية إلى جسر نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء
استمرار خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود بحلب بعد تأمين الجيش العربي السوري الطريق لخروجهم
افتتاح مسجد علي بن أحمد المسلماني في مساكن الشرطة بريف دمشق ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”
مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى