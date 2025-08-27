الداعية الأردني علاء جابر: جئنا للمساهمة في نهضة سوريا الحرة

بعد توقف دام 12 عاماً.. إعادة افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب
عاملان في المتحف الوطني بدمشق يرويان كيف قاما بحماية القطع والمقتنيات الأثرية من التخريب والسرقة ليلة سقوط النظام البائد
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا حول التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق
في ظل تحسن الأسواق وانخفاض الأسعار إقبال الأهالي في مدينة جبلة على التبضع مع اقتراب عيد الفطر
المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والذي يتضمن إحاطة كاملة بما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى