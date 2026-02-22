الدفاع المدني يخمد حريقاً في صيدلية زراعية بطرطوس واقتصار الأضرار على الماديات

حديقة البطرني في اللاذقية..كنز بيئي وذاكرة للأجيال
وفد من محافظة حمص يزور تدمر لمتابعة الواقع الخدمي في المدينة
إقامة السباق الأول للخيول العربية الأصيلة في نادي الفروسية بمدينة حماة
انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في دمشق
افتتاح ناحية أرواد في جزيرة أرواد بهدف تعزيز الأمن وضمان استقرار المنطقة
