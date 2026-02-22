شرطة حماة يتعادل مع مورك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لفئة الشباب

صور للفيضانات والسيول في قرية عناب بسهل الغاب في ريف حماة الغربي جراء الهطولات المطرية الغزيرة
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن
لجنة الحريقة بدمشق تطلق مبادرة لتخفيض الأسعار في المحلات التجارية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
مشاهد للانتشار الأمني في مدينة اللاذقية بعد دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ
مديرية صحة طرطوس تطلق حملة تعزيز اللقاح الروتيني لمتابعة الأطفال والمتسربين
