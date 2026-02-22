هيئة مار أفرام تعيد الحياة لبئر مياه بلدة كحيل في ريف درعا الشرقي

توقيع اتفاقيتين لتعزيز استثمار وتسويق الفوسفات في وزارة الطاقة
نادي أمية الرياضي ينظم حفلاً لإشهار هويته البصرية الجديدة، بحضور شخصيات رسمية وشعبية
إطلاق بطولة للشطرنج في مدينة جبلة باللاذقية تستهدف الأطفال واليافعين.. بمناسبة ذكرى التحرير
تراجع إنتاج الرمان في القنيطرة جراء الجفاف وقلة مياه الري
الهلال الأحمر والأمن الداخلي يؤمنان عودة 30 شخصاً من السويداء إلى محافظتهم
