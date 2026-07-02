الرقابة المالية بدرعا تكشف قضية فساد بـ 5 مليارات ليرة سورية قديمة ‏ ‏بالتأمينات ‏الاجتماعية ‏

‏ دمشق-سانا‏

كشفت تحقيقات أجراها فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا، قضية ‌‏فساد مالي لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع درعا خلال ‌‏عام 2025، وبأثر مالي تجاوز الـ 5 مليارات ليرة سورية قديمة.‏

وأوضح المكتب الإعلامي بالجهاز المركزي للرقابة المالية في تصريح لـ ‏سانا، اليوم الخميس، أن التحقيقات بدأت بعد أن ‏ورد إلى فرع الجهاز ‏المركزي للرقابة المالية بدرعا كتاب من مدير فرع ‏المؤسسة العامة للتأمينات ‏الاجتماعية بدرعا، متضمناً وجود نقص بالأموال ‏لدى أمين الصندوق في ‏المؤسسة.‏

وأظهرت أعمال التدقيق والتقصي والتحقيق، التي نفذها مفتشو فرع الجهاز ‌‏بعد قيامهم بالجرد الفعلي للصندوق والاطلاع على الكشف المصرفي لعام ‌‏‌‏2025، أن أمين الصندوق يقوم بتنظيم إشعارات مصرفية وهمية على حساب ‌‏المؤسسة تؤدي لزيادة المدفوعات، وهي غير ظاهرة في كشف حساب ‌‏المؤسسة لدى المصرف العقاري.‏

كما بينت التحقيقات قيام أمين الصندوق بعد اختلاس هذه المبالغ، بتحويلها ‌‏إلى عدة أشخاص خارج القطر عن طريق مكاتب الحوالات في المحافظة ‌‏بالليرة السورية والدولار الأمريكي والريال السعودي، وقد بلغ الأثر المالي ‌‏لتلك المبالغ المكتشفة 5 مليارات و82 مليوناً و591 ألف ليرة سورية قديمة.‏

وتم وفقاً لنتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة أمين الصندوق ‌‏إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس، والحجز الاحتياطي على أمواله ‌‏المنقولة وغير المنقولة تأميناً لسداد المبلغ المختلس، بالإضافة لفرض ‌‏عقوبات مسلكية لعدد من العاملين في المؤسسة نتيجة الإهمال والتقصير.‏

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه لن يتهاون مع أي قضية فيها مساس ‌‏بالمال العام أو أي خطأ إداري أو مسلكي ضمن قطاعات المؤسسات العامة، ‌‏باعتبار أن صون المال العام أولوية من أولويات عمله.‏

وكانت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في الـ 4 من ‏حزيران ‏الماضي، كشفت عن قضية غش واحتيال ضمن عقود تابعة لشركة ‏حلب ‏لصناعة الكابلات زمن النظام البائد، أسفرت عن أثر مالي بلغ ما ‏يقارب ‏المليارين ليرة سورية قديمة.‏