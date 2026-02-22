“خبز رمضان” يزين موائد أهالي اللاذقية خلال الشهر الفضيل

افتتاح مدرسة عبد الرافع رسو في تلدو بحمص احتفالاً بذكرى التحرير
قشلة يوسف باشا نموذج لمعاناة قرى سد تشرين في ريف حلب مع الألغام وصعوبة عودة الأهالي
استمرار حملة تعزيز اللقاح الروتيني في مركز الفيض الصحي بمدينة جبلة
مديرية التربية والتعليم في إدلب تنظم حفل انطلاق الموسم العاشر من تحدي القراءة العربي
رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يختتم زيارته بلقاء الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في قطر
