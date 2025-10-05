عدد من أهالي دير الزور يتحدثون عن مطالبهم من مجلس الشعب

أكثر من 110 فرسان في بطولة النصر الثانية بنادي الفروسية في الديماس بريف دمشق
أهلي حلب يتوج بطلاً للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الكرامة بهدفين دون مق
توزيع مساعدات إنسانية على المقيمين في مراكز الإيواء بريف درعا
أزمة المواصلات في القنيطرة، بين مطالب السائقين ومعاناة الأهالي
كلمة وزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى