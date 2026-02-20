التمرية.. حلوى تراثية تستعيد حضورها في أسواق حمص خلال رمضان

مديرية أوقاف حلب تبدأ حملة تحت عنوان “بيت الله منزلنا” استعداداً لاستقبال شهر رمضان
أهالي الكبينة يعودون إلى منازلهم المدمرة، ذكريات حاضرة وخدمات غائبة
وزير الصحة يبحث مع محافظ إدلب الواقع الصحي في المحافظة
انتهاء أعمال ترميم مركز غسيل الكلى في معرة النعمان بإدلب
مشروع “قطار الفرح”.. مبادرة مجتمعية لمساعدة شبان أيتام على الزواج في حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى