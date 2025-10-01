38 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية لدعم جهود التعافي في سوريا
المؤسسة العامة للكهرباء توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين واتفاقية مع STE السورية ـ التركية
الكرامة والنبك في نهائي بطولة “النصر والتحرير” لكرة اليد للسيدات
المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا
الهيئة الناخبة في الصنمين بريف درعا تستمع لبرامج مرشحي مجلس الشعب الانتخابية
وصول باخرة تحمل 2000 سيارة إلى مرفأ طرطوس قادمة من كوريا الجنوبية
سوريا تشارك في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في إسبانيا
وفد من UNDP يزور محافظة حماة لبحث التعاون في المجالات التنموية وإعادة الإعمار
