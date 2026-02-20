الكوادر الطبية في مشفى الأتارب الجراحي بريف حلب يواصلون عملهم بإخلاص خلال شهر رمضان المبارك
التمرية.. حلوى تراثية تستعيد حضورها في أسواق حمص خلال رمضان
مشاهد جوية للتجمع المائي المعروف بـ رام كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي
بائع السوس يحيي طقوس شهر رمضان في شوارع الأتارب بريف حلب
برنامج “سؤال وجواب” في مساجد القنيطرة يتناول الأحكام الشرعية المتعلقة بشهر رمضان المبارك
روحانية الشهر في مواجهة قسوة الحصار.. غزة تعاند الحرب
حملات تشجير مستمرة في سهل الزبداني بريف دمشق لاستعادة طبيعته الساحرة
المعروك.. خبز رمضان الذي لا يغيب عن موائد السوريين
