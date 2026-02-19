وزير الصحة يفتتح ثمانية أقسام جديدة في مشفى التل الوطني بريف دمشق

تدريب الفرق الطبية إيذاناً بانطلاق حملة لقاح الحصبة في الباب بريف حلب
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في مدينة اللاذقية حول الواقع الأمني بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وانتهاء التهديدات الأمنية
معرض دمشق الدولي.. انطباعات الزوار وذكرياتهم
افتتاح قلعة حلب في اليوم العالمي للسياحة
وزير الزراعة لـ سانا: الرموز الزراعية على العملة السورية الجديدة تعكس ارتباط السوريين بأرضهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى