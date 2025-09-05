“أبشري حوران” جسور الخير تمتد لتشمل جميع القرى والبلدات في ريف درعا

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعقد جلسة تعريفية بطرطوس
كلمة السيدة هند قبوات عضو اللجنة التحضيرية في الفعاليات الختامية لمؤتمر الحوار الوطني السوري
المصرف التجاري “الفرع 6” بدمشق يواصل تقديم خدماته المصرفية وتلبية احتياجات المواطنين من
الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق حلب للتأكد من ضبط الأسعار ومنع بيع الألعاب المؤذية للأطفال
كلمة وزير الأشغال العامة والإسكان السيد مصطفى عبد الرزاق خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
