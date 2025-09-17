“ساهم فيها، بلدك أجمل بتلاقيها”.. حملة في تل رفعت بريف حلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقا

حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.. تكامل الخبرات وتبادل “سر الصنعة” في مكان واحد
بنك الدم بحماة يستقبل المتبرعين لتقديم الدعم لمصابي قوات وزارة الدفاع وأفراد الأمن
الرئيس أحمد الشرع في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري: سوريا اليوم تختبر محبتكم
مشافي دمشق في جهوزية تامة وعلى مدار الساعة لتلبية الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك
مجلس مدينة حلب يجري تقييماً لعمال البلديات والمجالس في أرياف المحافظة
