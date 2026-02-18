صحة طرطوس تُفعّل خدمة تحفيز الطفولة المبكرة في مركزي المينا والرادار الصحيين

ساحة السبع بحرات تحتضن فرحة أهالي إدلب خلال الاحتفال بذكرى الثورة السورية
جهود استثنائية يبذلها العاملون في المؤسسة السورية للمعارض لإعادة تأهيل مدينة المعارض بريف دمشق
افتتاح عشر مدارس في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب بعد إعادة تأهيلها
وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى