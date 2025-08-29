الخيول العربية الأصيلة تتألق في معرض دمشق الدولي الـ 62
مشاركة واسعة للشركات السعودية الباحثة عن فرص استثمارية في سوريا
البدء بإصلاح الكابل الضوئي الذي يربط بين محافظتي دمشق والقنيطرة
قطار معرض دمشق الدولي، حين تتحرك الذاكرة على سكة الأمل
أضواء وألوان وازدحام لوحة ساحرة على أرض معرض دمشق الدولي
زوار معرض دمشق الدولي في يومه الثاني: المعرض واجهة اقتصادية وحضارية لسوريا
الجناح التركي في معرض دمشق الدولي بوابة للاستثمار والمشروعات المشتركة
لقاء في حماة لبحث التحديات التي تواجه العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد
