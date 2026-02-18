المدير العام لمؤسسة التأمين لـ سانا: نعمل على افتتاح فروع جديدة ولدينا خطط تطوير شاملة

انطلاقة جديدة لصحيفة “الثورة السورية”، منصة متكاملة ورقية وإلكترونية وتفاعلية
مدير التواصل الحكومي في حمص لـ سانا: كل رهان على استقرار حمص هو رهان خاسر
تكريم شهداء ومعتقلي الثورة السورية في مؤتمر دمشق الدولي الأول لطب الأسنان
تصريح للصحفي “فراس البرجس” الذي كان معتقلاً من قبل تنظيم قسد بعد الإفراج عنه من سجن الأقطان
ياسين علوش يوقّع كتابه “المتساقطون على طريق الثورة” في معرض دمشق الدولي للكتاب
