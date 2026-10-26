توقيع عقد تأهيل طريق التنف – البصيري وإنشاء مساره الثاني بتكلفة ‌‏147 مليون دولار

دمشق-سانا‏

وقّعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل وشركة ‌‏”المهندي” للطرق والتجارة والمقاولات القطرية، اليوم الإثنين، عقد مشروع ‏إعادة تأهيل طريق التنف – البصيري وإنشاء مساره الثاني، إضافة إلى ‏تأهيل وصلة السبع بيار باتجاه البصيري، بطول إجمالي يبلغ نحو 215 ‏كيلومتراً، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 147 مليون دولار، ومدة تنفيذ تبلغ ‌‏900 يوم.‏

وجرى توقيع العقد في فندق الشام بدمشق‏، بحضور وزيري النقل يعرب بدر ‏والمالية محمد يسر برنية، حيث وقّع عن المؤسسة العامة للمواصلات ‏الطرقية مديرها العام معاذ نجار، وعن شركة “المهندي” رئيسها التنفيذي ‏المهندس عبد الله الزطام.‏

محور استراتيجي للربط الإقليمي

وبيّن وزير النقل أن أهمية طريق التنف – البصيري ووصلة السبع بيار ‏تنبع من موقعه الاستراتيجي، إذ يشكل جزءاً من ممر يربط العراق بالموانئ ‏السورية على البحر المتوسط في بانياس وطرطوس واللاذقية، بما يعزز ‏حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم في تسهيل نقل البضائع والترانزيت.‏

ولفت إلى تكامل المشروع مع محاور طرقية أخرى، من بينها الطريق ‏الممتد من دمشق إلى تدمر ودير الزور، الذي يُتوقع توقيع عقد تأهيله ‏قريباً، بما يعزز الربط بين العاصمة والمنطقة الشمالية الشرقية، ويدعم ‏حركة النقل والتنمية الاقتصادية.‏

وأوضح أن هذه المشاريع تنسجم مع توجه الحكومة السورية للاستفادة من ‏الموقع الجغرافي للبلاد، وتعزيز دورها ممراً للتجارة الإقليمية والدولية يربط ‏الخليج العربي بأوروبا، ويصل بين الشرق والغرب عبر شبكة متكاملة من ‏الطرق والبنى التحتية.‏

وأكد الوزير بدر أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتجهيزات والإمكانات ‏البشرية للشركات المتعاقد معها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الهندسية ‏الوطنية العاملة في قطاع النقل، مشيراً إلى استمرار أعمال ترميم وتأهيل ‏مئات الطرق في المحافظات بالاعتماد على الخبرات الوطنية.‏

وأكد وزير النقل أن توقيع العقد يأتي ضمن خطة المؤسسة لتأهيل المحاور ‌‏الرئيسة في شبكة الطرق المركزية في سوريا، مبيناً أنه العقد الثاني ضمن ‏خطة تأهيل الطرق المركزية، بعد ‏توقيع عقد تأهيل طريق نصيب – ‏دمشق مع المجموعة المشتركة الكويتية.‏

وأوضح أن الخطة تتضمن ستة عقود لتنفيذ مشاريع طرقية، تتبعها ثلاثة ‌‏عقود مع شركات استشارية دولية للإشراف على التنفيذ.‏

‏450 مليون دولار لمشاريع الطرق بموازنة العام القادم

من جهته، أكد وزير المالية أن سوريا تشهد تحولاً استراتيجياً في دورها ‏الإقليمي، وتعمل على استثمار موقعها الجغرافي لتعزيز مكانتها عقدةً ‏تجارية واقتصادية ومالية تربط الخليج العربي بأوروبا وبقية دول العالم.‏

وأوضح الوزير برنية أن تطوير البنية التحتية لا يقتصر على الطرق، بل ‏يشمل السكك الحديدية وشبكات الألياف الضوئية وخطوط نقل الغاز ‏والنفط، إضافة إلى المجال الجوي، بما يدعم حركة النقل والتجارة والربط ‏الإقليمي.‏

وكشف أن الموازنة الاستثمارية للعام الحالي خصصت 193 مليون دولار ‏لمشاريع الطرق، فيما تتضمن الموازنة المقترحة للعام القادم رصد 450 ‏مليون دولار لمشاريع الطرق المركزية، مبيناً أن هذه المخصصات لا ‏تشمل الطرق الفرعية التي تعمل عليها الإدارة المحلية، أو الطرق التي ‏تنفذها وزارة الطوارئ، وبعض الطرق الخدمية ضمن مبادرة “سوريا بلا ‏مخيمات”.‏

وأشار الوزير برنية إلى رصد 200 مليون دولار لمشاريع السكك الحديدية ‏في العام القادم، موضحاً أن هذه المخصصات تمثل بداية لتمويل مشاريع ‏إضافية لاستكمال تطوير البنية التحتية لهذا القطاع.‏

ودعا الشركات العربية والأجنبية إلى المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار ‏والتنمية في سوريا، مؤكداً التزام الحكومة بتعهداتها وحرصها على بناء الثقة ‏مع المستثمرين، وإقامة شراكات مستدامة تسهم في تطوير البنية التحتية، ‏وتعزيز التنمية في البلاد والمنطقة.‏

إزالة الألغام تمهيداً لبدء التنفيذ

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار أن ‏المشروع يشكل خطوة مهمة لتطوير البنية التحتية الطرقية، وتعزيز الربط ‏بين دمشق والحدود العراقية، وتنشيط حركة نقل البضائع والترانزيت باتجاه ‏الساحل السوري.‏

وأشار نجار إلى أن المؤسسة جاهزة للمباشرة بتنفيذ المشروع، إلا أن وجود ‏ألغام على جانبي الطريق يشكل تحدياً أمام بدء الأعمال، مبيناً أن هذا ‏الأمر تمت مناقشته مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للبدء بأعمال الكشف ‏عن الألغام ومعالجتها وإزالتها، تمهيداً لانطلاق أعمال التأهيل.‏

الشركة المنفذة: نتطلع إلى بدء الأعمال خلال شهرين

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “المهندي” للطرق والتجارة والمقاولات عبد الله ‏الزطام، أن قرار الشركة العمل في سوريا لا يقتصر على تحقيق الأرباح، ‏بل ينطلق أيضاً من مسؤوليتها في المساهمة بمرحلة إعادة الإعمار، ‏وتطوير البنية التحتية، مؤكداً التزامها بتنفيذ الأعمال وفق المتطلبات ‏المحددة.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد الشريك في شركة “المهندي” ومدير فرعها في ‏الكويت حمود الحمدان، أن توقيع العقد يعكس الحرص على تعزيز التعاون ‏بين سوريا وقطر، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع إلى بدء أعمال التأهيل ‏خلال مدة لا تتجاوز شهرين.‏

وأوضح أن المعدات بدأت بالدخول إلى سوريا، وأن بدء الأعمال يرتبط ‏باستكمال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما ما يتعلق ‏بتسهيل المرور وإزالة الألغام في المواقع التي تستدعي ذلك، معرباً عن ‏أمله في إنجاز المشروع قبل انتهاء المدة التعاقدية البالغة 900 يوم.‏

حضر توقيع العقد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ‏ماهر خلوف، ونقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، وعدد من ‏المعنيين من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة.‏

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت في 15 أيلول الماضي ‏إرساء طلب العروض الخاص بمشروع تأهيل طريق التنف – البصيري، ‏ووصلة مفرق السبع بيار باتجاه البصيري على شركة “المهندي” للطرق ‏والتجارة والمقاولات القطرية.‏

كما وقّعت المؤسسة في 22 أيلول الماضي عقد صيانة وإعادة تأهيل ‏أوتوستراد نصيب – دمشق الدولي مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات ‏الكويتية، ضمن خطة تأهيل الطرق المركزية في سوريا، وتحسين السلامة ‏المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تسهيل حركة النقل، وشحن ‏البضائع وتعزيز الربط مع دول الجوار.‏