أهالي اللاذقية يزينون الشوارع ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان المبارك

رسائل محبة من محافظة القنيطرة تؤكد وحدة السوريين بعد إعادة الأمن لحيي الأشرفية والشيخ مقصود
معرض للفن التشكيلي دعماً لحملة “الوفاء لإدلب”
سوريا تشارك في “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالسعودية.. خطوة تعزز الحضور الاقتصادي دولياً
حضور سوري فاعل وجلسات خاصة حول دعم عملية الإعمار في سوريا في الدورة الـ 41 لكومسيك
انطلاق العمل بالحفارة البحرية عمريت في الشركة السورية لنقل النفط بعد انتهاء أعمال الصيانة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى