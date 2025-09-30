ورشة عمل في درعا لتطوير خبرات أطباء الأسنان في المداوة اللبية المجهرية
معرض “طريق” فضاء للاحتفاء بمواهب الشباب وإبداعهم المتجدد في اللاذقية
افتتاح مركز للدفاع المدني في تلكلخ للاستجابة السريعة وحماية المدنيين
مدير عام المؤسسة السورية للمخابز لـ سانا: نعمل على رفع كفاءة جميع الأفران في سوريا
ناجٍ من مجزرة الكيماوي في دوما: ننتظر محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة
وزير الإعلام يبحث في الرياض تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات
باحث سوري يتمكن من إنتاج دواء حيوي من طفيليات اللاشمانيا
ناج من مجزرة الكيماوي في زملكا يستذكر لحظات أليمة من الجريمة التي ارتكبها النظام البائد
