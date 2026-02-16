ماذا قال سائقو الشاحنات لـ سانا حول قرار منع دخول الشاحنات غير السورية؟

كلية التربية بجامعة اللاذقية تنظم احتفالية النصر بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير
“تلقينا مختلف أنواع التعذيب” سانا تجري لقاءات مع أطفال تم إطلاق سراحهم من سجن الأقطان
تقلب أسعارِ المواد الغذائية وانعكاسه على المواطن والتاجر
سوريون في ألمانيا يطلقون مبادرة “كونتينر الأمل” لدعم العملية التعليمية في سوريا
مشاهد لوصول قافلة المساعدات الإغاثية إلى جسر بلدة نامر بريف درعا
