مشروع لتأهيل ملعب البانوراما في درعا استعداداً لاستضافة مباريات الدوري العام
بازارات الميلاد ورأس السنة، مساحة لعرض منتجات يعود ريعها للمحتاجين
وزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية تبحثان تعزيز التنسيق وآليات العمل المشترك
محافظ حلب يتفقد سير العمل في عدة مشاريع خدمية بقطاع قاضي عسكر
وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتفقد أوضاع الأهالي في مخيمات إدلب
الشؤون الاجتماعية تطلق حملة ميدانية للحدّ من التسول في دمشق وريفها
“إشراقة أمل” مبادرة لردم الفجوة التعليمية في دير الزور لدى الطلاب العائدين من دول اللجوء
انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ 28 للاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق
