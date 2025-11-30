محافظ حلب يتفقد سير العمل في عدة مشاريع خدمية بقطاع قاضي عسكر

مجلس إدارة غرفة صناعة حلب يعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي
السيف الدمشقي بعد إعادة التأهيل.. تحفة فنية وتراثية تزين ساحة الأمويين بدمشق
فرحة العيد وبهجة الانتصار في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمدينة اللاذقية
المؤسسة العامة للكهرباء توقع مذكرتي تفاهم مع شركتين سعوديتين واتفاقية مع STE السورية ـ التركية
محافظة دمشق تطلق مسارات التنمية المحلية تحت شعار “نهضة تُروى” لتعزيز التواصل مع الأهالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى