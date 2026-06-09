هيئة المنافذ والجمارك تستقبل دفعتين من الحجاج السوريين في منفذ نصيب ‏الحدودي

درعا-سانا
استقبلت كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن فجر اليوم الثلاثاء، دفعتين من الحجاج السوريين.
ووصل الحجاج إلى منفذ نصيب الحدودي، قادمين من المملكة العربية السعودية عبر مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك عقب إعادة جدولة رحلاتهم الجوية نتيجة الظروف الأمنية الراهنة في المنطقة.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي وجه برفع الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي واستنفار كوادر الهيئة العاملة فيه لاستقبال الحجاج السوريين العائدين براً، وتأمين عبورهم بكل يسر وطمأنينة، وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة لهم على مدار الساعة.
وقال في منشور له على “إكس” أمس الإثنين: وجّهنا في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك برفع الجاهزية في منفذ نصيب الحدودي لاستقبال الحجاج، حيث من المتوقع وصول نحو 700 حاج بعد منتصف الليلة، يتبعهم 350 حاجاً ظهر الغد الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الحج والعمرة إعادة جدولة رحلتين مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، وتحديد وجهتهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، موضحةً أن القرار جاء نتيجة المستجدات الإقليمية، وتمديد القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية، ومؤكدةً استمرار متابعة أوضاع جميع الرحلات وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي مستجدات تباعاً.