هيئة المنافذ والجمارك تستقبل دفعتين من الحجاج السوريين في منفذ نصيب ‏الحدودي

درعا-سانا

استقبلت كوادر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في منفذ نصيب الحدودي مع ‏الأردن فجر ‏اليوم الثلاثاء، دفعتين من الحجاج السوريين.‏

ووصل الحجاج إلى منفذ نصيب الحدودي، قادمين من المملكة ‏العربية ‏السعودية عبر مطار الملكة علياء في المملكة الأردنية الهاشمية، ‏وذلك عقب ‏إعادة جدولة رحلاتهم الجوية نتيجة الظروف الأمنية الراهنة في ‏المنطقة.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي وجه برفع الجاهزية ‌‏في ‏منفذ نصيب الحدودي واستنفار كوادر الهيئة العاملة فيه لاستقبال الحجاج ‌‏‌‏السوريين العائدين براً، وتأمين عبورهم بكل يسر وطمأنينة، وتقديم مختلف ‌‏‌‏التسهيلات والخدمات اللازمة لهم على مدار الساعة‌‏.‏

وقال في منشور له على “إكس” أمس الإثنين: وجّهنا في الهيئة العامة ‏للمنافذ ‌‏والجمارك برفع الجاهزية في منفذ نصيب ‏الحدودي لاستقبال الحجاج، ‏حيث ‌‏من المتوقع وصول نحو 700 حاج بعد ‏منتصف الليلة، يتبعهم 350 ‏حاجاً ‌‏ظهر الغد الثلاثاء‌‏.‏

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الحج والعمرة ‏إعادة جدولة رحلتين ‌‏مخصصتين لعودة الحجاج السوريين، وتحديد وجهتهما ‏إلى مطار الملكة ‌‏علياء الدولي، موضحةً أن القرار جاء نتيجة المستجدات ‏الإقليمية، وتمديد ‌‏القيود المفروضة على الحركة الجوية في الأجواء السورية، ‏ومؤكدةً استمرار ‌‏متابعة أوضاع جميع الرحلات وإبلاغ الحجاج وذويهم بأي ‏مستجدات تباعاً‎.‎