“المرحلة الانتقالية بعد عام من التحرير” ندوة فكرية في المركز الثقافي بالعزيزية بحلب

مياه دمشق تفتتح محطة تنقية في بلدة عدرا الجديدة
افتتاح مركز للدفاع المدني السوري في مدينة جيرود بمحافظة ريف دمشق
اختتام المؤتمر الحديثي العالمي الأول لسماع صحيح البخاري في الجامع الأموي
بمشاركة السيد الرئيس أحمد الشرع.. اللحظات الأولى لبدء أعمال القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة
فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى