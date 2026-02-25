تزايد حركة العبور بين الشمال السوري وتركيا عبر منفذ السلامة الحدودي خلال شهر رمضان المبارك

واقع الزراعة في محافظة إدلب تحديات كثيرة وآمال متجددة
وحدات من الجيش العربي السوري تطلق مدفع رمضان من دوار البانوراما في درعا إيذاناً بموعد الإفطار
مبادرة تعليمية لأطفال سوريين في بلجيكا للحفاظ على لغتهم الأم وهويتهم الثقافية
مشاهد تظهر إحراق عناصر تنظيم قسد فرع المرور في مسكنة قبل انسحابهم من المدينة
لوحات تجسد معاناة السوريين في معرض فني بكلية الفنون الجميلة، بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
