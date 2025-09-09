قافلة مساعدات إغاثية تتجه إلى مراكز الإيواء في درعا لتقديم الدعم للوافدين من السويداء

القائد الشرع ووزير الخارجية يلتقيان مع وفد جامعة الدول العربية
تكريم عدد من خريجي كلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي في جامعة إدلب
فتح الطرق المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
سوق الجزماتية الدمشقي يخطف قلوب الزائرين بأصوات الباعة وأجوائه الرمضانية الأصيلة
جولة لمحافظ اللاذقية السيد محمد عثمان على بعض دوريات الأمن المنتشرة في المدينة
