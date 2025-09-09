قافلة مساعدات إغاثية تتجه إلى مراكز الإيواء في درعا لتقديم الدعم للوافدين من السويداء
“الدولة السورية، تحديات وفرص” محاضرة لمستشار رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان
مشروع لتأهيل عدد من المدارس في بلدة كفرنبل بريف إدلب بإشراف المجلس المحلي
“ذاكرة اعتقال”.. عرض مسرحي يخلّد ذكرى المختفين قسراً في معتقلات النظام البائد
محافظة دمشق تنظم قرعة علنية لتوزيع المساكن البديلة في شرقي باب شرقي بدمشق
ورشة عمل في طرطوس لرسم رؤية استثمارية شاملة للمحافظة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية
افتتاح ثلاثة مراكز للشرطة في حمص لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الأهالي.
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية
