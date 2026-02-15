من صالات الرياضة إلى صفحات غينيس.. حكاية محمد فيضو مع الأرقام القياسية العالمية

لقاء ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع لجان القرى في الغاب لبحث الملف الإحصائي الجديد
الهطولات الثلجية تحوّل بيت جن إلى مقصد لعشاق السياحة الشتوية
معبر نصيب الحدودي يسجل تزايداً في حركة الشاحنات والمسافرين
وزير النقل برفقة محافظ دير الزور يطلع على واقع الطرقات والجسور المدمرة في المحافظة
السفيران النمساوي والألماني يؤكدان أهمية الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى