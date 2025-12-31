تدشين مشروع “كافي للتمكين الاقتصادي” في سراقب بريف إدلب بهدف دعم الفئات المتضررة وخلق فرص عم

كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع حول تطورات الأوضاع في السويداء واعتداءات الكيان الإسرائيلي
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بعنوان “نداء إنساني عاجل”
مشروع “قطار الفرح”.. مبادرة مجتمعية لمساعدة شبان أيتام على الزواج في حماة
تكريم نحو 200 من ذوي شهداء الكوادر الطبية في محافظتي دمشق وريفها
ملعب العباسيين بدمشق.. المكان الذي دفن فيه النظام البائد أحلام عشاق كرة القدم
